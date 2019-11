Gitte Haenen médaille de bronze du 100 m aux Mondiaux de para-athlétisme

Gitte Haenen - © JASPER JACOBS - BELGA

Women's 100m T63 Final | Dubai 2019 - 14/11/2019 "Final of the Women's 100m T63 Final on day 7 of the 2019 World Para Athletics Championships in Dubai. Results- Gold: Karisma Evi Tiarani (Indonesia) Silver: Monica Graziana Contrafatto (Italy) Bronze: Gitte Haenen (Belgium) More information and full results can be found on the World Para Athletics website. Like and follow World Para Athletics on Facebook, Twitter and Instagram at: @ParaAthletic. "