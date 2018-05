Genyn abat le mur des 20 secondes et signe un nouveau RDM sur 100m en fauteuil roulant

Quelques jours après avoir abaissé le record du monde sur 100m dans sa classe de handicap (T51, tétraplégie), Peter Genyn a frappé un nouveau grand coup cet après-midi à Nottwil en Suisse lors du Daniela Jutzeler Memorial. Il a parcouru la distance en 19’'89, devenant le tout premier T51 de l’histoire à descendre sous la barre des 20 secondes.



"C'est fou, complètement fou" expliquait Peter Genyn au terme de sa course. "Au départ je sentais bien que j'avais un léger vent favorable, et que ma condition était excellente. Tout a ensuite été tout seul. Après mon record de samedi dernier en 20''07, je savais que je pouvais espérer descendre sous les 20 secondes mais je ne me suis pas focalisé la-dessus... Maintenant que c'est fait, je suis très fier d'être le premier athlète à descendre sous cette frontière symbolique".

Interrogé sur ses futures ambitions sur 100m, Peter Genyn, qui déjà battu trois fois le record du monde en un mois, poursuivait : "honnêtement, si je peux encore refaire un temps pareil dans le futur, je serai déjà très heureux. Ici la piste est exceptionnelle et je connais un pic de forme que je ne pourrai pas garder longtemps. Je vais tout faire pour connaître un nouveau pic lors des Championnats d'Europe en août. La-bas, la piste est plus dure, ce sera surtout la place qui comptera".



Peter Genyn a devancé son grand rival Toni Piispanen de 94 centièmes. Double champion paralympique et double champion du monde en titre, l’athlète de Kalmthout disputera avec les plus hautes ambitions les Championnats d’Europe, qui se dérouleront du 20 au 26 aout prochain à Berlin.