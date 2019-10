Gardiner enlève le 400m au nom des siens avec le 6e chrono de l'histoire

Steven Gardiner a remporté le premier titre de champion du monde de sa carrière sur 400m. Avec son chrono phénoménal de 43.48, le Bahaméen s'installe au sixième rang de tous les temps.



Impérial en séries et en demies, Gardiner n'a laissé aucune chance à ses adversaires en finale. Bassin haut, placement impeccable malgré la fatigue, il s'est détaché mètre après mètres dans la dernière ligne droite pour finir avec un boulevard d'avance sur le surprenant Colombien Anthony José Zambrano (44.15) et l'Américain Fred Kerley (44.17). Il a été au bout de lui-même et s'est effondré une fois la ligne franchie.



La victoire de l'athlète de Moore's Island va mettre du baume au cœur de ses proches qu'il a accueillis chez lui en Floride après le passage du dévastateur ouragan Dorian.



Deuxième à Londres en 2017, Gardiner devient le deuxième Bahaméen couronné dans cette catégorie, après Avard Moncur en 2001. Il bat également le record national.

C'est le premier titre des Bahamas lors de ces Championnats, qui compte également une médaille d'argent avec Shaunae Miller-Uibo vendredi sur la même distance.