Gaël De Coninck, une Suédoise à l’accent liégeois : "La Belgique est aussi mon pays"

La Belgique a envoyé une délégation de 30 athlètes aux championnats d’Europe de Torun. Mais il y a en fait 31 Belges sur le tartan polonais. Gaël De Coninck les couleurs de la Suède mais elle est née dans notre pays. Son accent liégeois est là pour "trahir" ses origines. "Je suis contente d’avoir choisi la Suède, mais la Belgique est aussi mon pays", dit-elle.

De Coninck, engagée dans les séries du 800m avec Vanessa Scaunet, n’a pas réussi à franchir le cap. La jeune, qui vient de fêter ses 20 ans, détient le record junior de Suède sur la distance. Malgré son jeune âge, elle a pris ses responsabilités. "Ma tactique était de partir devant. Il n’y a pas vraiment quelqu’un qui voulait faire la course. Alors je l’ai fait. Mais ça n’a pas tenu dans le dernier tour. Cet Euro, c’est énorme pour moi. J’ai été blessée pendant quasi deux ans. Je me sentais vraiment en forme. Je râle un peu (de son élimination). Mais je suis très contente quand même d’être ici", confie-t-elle à notre micro.



Si elle a gardé succulent accent liégeois, Gaël n’a pas vécu longtemps en Belgique. Elle a également transité par l’Espagne avant de mettre le cap sur la Scandinavie. "A deux ans et demi, je suis partie à cause du boulot de mon papa. Ça fait plus de neuf ans que je vis en Suède. C’est pour ça que j’ai décidé de courir pour la Suède. Je ne connais pas grand monde dans l’équipe belge".



De Coninck a encore des attaches chez nous. "Toute ma famille vit en Belgique. J’y viens très souvent. Je suis contente d’avoir choisi la Suède, mais la Belgique est aussi mon pays. Ça a été un choix difficile. J’ai douté pendant quelques mois. Mon entraîneur est suédois, mon groupe d’entraînement est suédois. C’est plus facile pour moi. Je suis affiliée à Herve. J’aimerais rejoindre le club de Liège (celui de Nafi) pour être plus reconnue en Belgique. Je pourrais donc venir disputer les championnats de Belgique. Je ne pense pas aux JO, ce n’est pas un objectif. Je vise les championnats d’Europe U23 en Norvège", conclut la jeune fille qui parle couramment suédois, français, anglais et espagnol.