Frédéric Xhonneux : "Pour gagner, Nafi devra se montrer brillante"

En fin d’après-midi (17h15 heure belge), Nafissatou Thiam tentera de décrocher un deuxième titre mondial en heptathlon. Pour cela, la Namuroise devra redoubler d’effort, compte tenu de la grande forme affichée par sa meilleure ennemie, la Britannique Katarina Johnson-Thompson.

Car c’est bien le réel obstacle dans ces mondiaux, où Nafi répond présente, en affichant un niveau équivalent aux performances qu’on lui connaît. "Elle a réalisé quatre épreuves correctes", affiche notre consultant Frédéric Xhonneux. "Elle était proche de son record dans deux épreuves – haies et lancer du poids. Le 200m et le saut en hauteur étaient légèrement en deçà, mais c’était cohérent. Cependant, sa concurrente Katarina Johnson-Thompson a été brillante en améliorant deux records personnels tout en étant au niveau sur les deux épreuves suivantes."

Durant ce deuxième et dernier jour de compétition, la gestion des détails sera primordiale. A distance, les deux athlètes se livreront une véritable guerre des nerfs. "Il va falloir que Thiam trouve ce brin de magie pour exceller dans les trois dernières épreuves. A la longueur, les deux se valent mais au javelot, Nafi possède un gros record. Attention toutefois à son état physique, elle qui a connu une blessure au coude. Mais en cas de bonne performance, elle peut prendre beaucoup d’avance, ce qui sera déterminant pour le 800m où Katarina Johnson-Thompson est plus forte. Si tout se passe bien, Thiam pourra triompher mais il va falloir briller et être très réaliste dans chacune des épreuves."

Invaincue depuis son titre olympique en 2016, Thiam a pris habitude de survoler les compétitions auxquelles elle prend part. Or, durant ces mondiaux qataris, il semblerait bien que la concurrence soit au rendez-vous, voire davantage. Un élément un peu nouveau. "Effectivement, son adversaire devrait terminer à proximité des 7.000 points. Nafi l’a déjà fait mais il va falloir rééditer la performance le jour J. On l’attend avec impatience !", Conclut Xhonneux.

Réponse aux alentours de 23h08.