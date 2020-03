Frédéric Xhonneux au service des amateurs

Chaque jour, Fred Xhonneux, cinq fois champion de Belgique du décathlon et consultant RTBF, pose son smartphone sur une table devant une gourde. Il se filme en train d’effectuer des petits exercices qu’il propose sur Youtube et sur sa page Facebook. " J’avais envie d’être utile tout simplement. De rester actif. D’aller à la rencontre des gens. L’inactivité me pèse… Je commençais à tourner en rond. "

Fred Xhonneux est par ailleurs enseignant toujours dans le milieu de l’athlétisme. Le haut niveau, il connaît. Mais il adapte ses exercices afin qu’ils soient accessibles à tous. " L’autre jour j’ai par exemple lancé un petit parcours. Il y avait le saut en longueur. Mais à pieds joints. Il y avait aussi un sprint et un lancer du poids. Il fallait lancer une chaussette au plafond plusieurs fois, s’accroupir, la relancer etc. "

Fred Xhonneux s’adapte mais reste pro. " Mes élèves mettent parfois leur maillot et jouent le jeu de la compétition. J’utilise mon jardin, mon salon, mon garage… Ce qui me fait le plus plaisir c’est de voir que des professeurs d’éducation physique partagent mes vidéos et relayent le lien. Ces exercices sont vraiment pour tout le monde. Le sportif plus aguerri. Et celui qui veut juste s’entretenir. "

Si vous aussi vous voulez partager vos initiatives sportivo-ludiques, une seule adresse : sportamateur@rtbf.be.