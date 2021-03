"On pouvait rêver de cette moisson. Ici, c’est la réalité et on savoure pleinement", résume Frédéric Xhonneux , notre consultant. "Ce que j’ai apprécié, c’est de découvrir de nouveaux noms au plus haut niveau. Bien sûr, on a un plaisir énorme à voir Nafi prendre l’or, mais de voir des gars comme Eliott Crestan mouiller le maillot, voir Noor Vidts aller chercher une médaille d’argent, Elise Van der Elst et Thomas Carmoy se révéler, c’est génial. Pour moi, la médaille la plus étonnante est celle d’Elise Van der Elst sur 1500 m. Certes, elle avait un gros chrono mais la voir gagner avec une telle avance et un tel panache, c’était absolument éblouissant."

La Belgique de l’athlétisme a vécu un week-end riche en émotions à Torun. Elle est tout simplement rentrée de Pologne avec 5 médailles et le meilleur bilan de son histoire. Le tout avec une équipe jeune. Entre certitudes et promesses, l’avenir de la discipline s’annonce radieux.

Pour les fans d’athlé ces noms ne sont pas inconnus. Crestan (3e des Mondiaux juniors), Van der Elst (2e à l’Euro espoirs) et Carmoy (champion d’Europe junior) affichaient déjà de belles références chez les jeunes. Ils avaient commencé à écrire les premières lignes de leurs palmarès. "Des athlètes qui confirment déjà à haut niveau tout le potentiel qu’ils avaient, c’est très plaisant. C’est une belle promesse d’avenir. C’est très encourageant pour la suite. On parle des médailles mais il y a quand même beaucoup d’athlètes qui ont été chercher des places de finalistes ou des places d’honneurs. Il y a aussi des surprises, des athlètes qui n’étaient pas censés être présents et qui ont été en demi-finales (Rosius, Maes Vleminckx Iguacel, … ndlr). C’est réjouissant de voir qu’il y a un noyau relativement large et performant en Belgique".

Brillants en catégorie d’âge, ces jeunes ont mis un premier pied dans la porte chez les grands. Avec culot et insouciance. Et c’est tout bénéfice pour l’avenir. Parce que oui, gagner ça s’apprend. L’expérience engrangée chez les jeunes les a aidés à aborder ce rendez-vous chez les seniors avec sans doute plus de sérénité. La gestion du stress, l’approche d’une finale, le rôle de favori, autant de facettes de la réussite dans un championnat, tout cela n’est pas tout à fait neuf pour les Crestan, Van der Elst et autres Carmoy. Et cela n’a pas de prix dans la construction d’une carrière. La fédération avait décidé de ratisser large pour donner la chance à un maximum d’athlètes de marquer des points au ranking en vue des JO. C’est aussi un investissement sur le long terme et donc une politique à encourager. "Je ne pense pas que cela va amener directement des médailles. Parce que les athlètes "à médailles" étaient déjà qualifiés. Maintenant, ça donne un message positif et une image dynamique et encourageante pour les jeunes. En espérant que la fédé garde une politique relativement ouverte. On prend plus de médailles que la France (4) qui était très 'select' dans sa sélection. C’est intéressant à retenir pour l’avenir". Tokyo et ses JO arriveront sans doute trop tôt pour cette génération. Tenir le haut du tartan dans un Euro indoor élagué de quelques stars est une chose. Lutter sur la scène olympique avec la crème mondiale en est une autre. Mais là aussi, leur bagage personnel n’en sera que plus solide.

Dans les foulées de Crestan et Van der Elst, c’est le demi-fond francophone qui revient dans la lumière après des années un peu compliquées. Et ce n’est peut-être pas fini. On a vu des nouveaux visages s’illustrer au national de cross court avec Juliette Thomas (21 ans), Lucie Grandjean (18 ans) ou Ruben Querinjean (20 ans). "Il faut reconnaître que dans le demi-fond francophone, il n’y avait pas grand monde ces dernières années derrière la locomotive Ismaël Debjani . Ça peut inspirer les plus jeunes. Ça peut donner de la confiance à ces athlètes-ci. Ils se rendent compte qu’ils ont leur place au plus haut niveau. Les chronos vont continuer à descendre parce qu’ils sont encore jeunes".

Dans ce tableau idyllique, on oublierait presque la 4e place du relais 4x400m. Traditionnels pourvoyeurs de breloques, les Tornados sont cette fois restés au pied de la boîte. Privés de certains de ses cadres (Sacoor, Vanderbemden, Watrin), Jacques Borlée a dû puiser loin dans le réservoir noir-jaune-rouge. Il a titularisé Alexander Doom aux côtés de ses fils et lui a confié la lourde tâche de lancer la course. Coach Jack avait certainement ses raisons (éviter les bousculades, protéger un néophyte, …) mais on peut quand même s’interroger sur le choix de place l’élément le plus lent en "1" quand on connaît l’importance de garder le contact avec le peloton dans un 4x4 indoor qui tourne parfois au roller derby. Une autre composition aurait-elle offert un autre résultat ? Personne ne peut l’affirmer avec certitude. Pas question de brûler ce que l’on a adoré. Ce 4x4, médaillé mondial en 2019, nous offrira encore de belles satisfactions.

►►► À lire aussi : Les Tornados savaient que ce serait difficile : "On a eu tout ce que l’on ne voulait pas mais on sera prêt cet été"

Au rang des explications, on peut encore ajouter que les Twins n’avaient pas préparé spécifiquement ce rendez-vous, que le relais s'est élancé au couloir 2.



On retiendra aussi que la Belgique s’est découvert un nouvel adversaire. Les Oranje, "on fire" sur le double tour de piste polonais (trois finalistes en individuel), s’annoncent coriaces à peler dans les années à venir.