Frédéric Kimmlingen sur les Championnats d’Europe Espoirs : "C’est la confirmation de ce qui se fait ces derniers temps"

Avec cinq médailles ramenées (une en or et quatre en argent) des Championnats d’Europe Espoirs, le bilan est vraiment bon pour la Belgique.

"C’est un bilan extraordinaire", nous explique Frédéric Kimmlingen. "C’est la confirmation de ce qui se fait ces derniers temps. En voyant en 2019 où on avait fait d’excellents résultats, on confirme tout ça. On n’a jamais eu autant d’athlètes présents aux JO depuis l’après-guerre. On sait que ça peut tourner, mais l’athlétisme a le vent en poupe" continue d’expliquer le directeur technique à la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme.

Avec ces résultats, bons ou moins bons, nos athlètes vont prendre de l’expérience qui sera fort utile pour la suite de leur carrière.

Il n’y a plus de complexe belge quand on va sur une compétition.

"Peu importe le résultat. Quand ça se passe bien ça aide, mais aussi en cas de moins bon résultat. On analyse le pourquoi ça n’a pas été. Il vaut mieux que ça arrive en U23 qu’aux Jeux Olympiques."

2024 sera donc une étape importante pour pas mal d’athlètes. Des athlètes qui aujourd’hui n’ont plus peur d’affirmer leurs intentions lors des compétitions comme le rajoute Frédéric.

"Il y a des systèmes qui ont été mis en place et qui s’affinent d’année en année. Les jeunes sont tirés vers le haut et il y a une spirale positive au niveau des résultats. On se dit que c’est possible. Les jeunes y croient et on n’a plus de complexe. Quand on va sur un championnat, les athlètes partent pour aller chercher une médaille."