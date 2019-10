Fred Xhonneux sur les problèmes de coude de Nafi Thiam: "C'est une blessure ennuyante"

Notre consultant Fred Xhonneux revient sur la blessure au coude de Nafi Thiam, qui l'a handicapée dans la deuxième journée de l’heptathlon des Mondiaux, qui se déroulent cette semaine à Doha. Il en parle avec d'autant plus de facilité qu'il a connu cette blessure lorsqu'il était décathlonien.

"C'est une blessure très régulière chez les athlètes d'épreuves combinées, c'est une blessure ennuyante" explique Fred Xhonneux au micro de notre envoyé spécial Vincent Langendries. "Il faudra la soigner sérieusement pour ne plus avoir de douleur."

"C'est une blessure au niveau du tendon interne du coude" ajoute le Belge qui explique qu'il faudra que Nafissatou Thiam soit patiente. "Il faut travailler et améliorer la technique d'envoi du javelot. Il faut aussi renforcer le coude avec des exercices spécifiques afin de rendre le tendon plus solide. Dans un premier temps il faut le traiter. Mais cela prend du temps. Il faut attendre. On ne peut plus lancer tant que le tendon est enflammé. Dans quelques mois elle va pouvoir relancer progressivement."

"Une autre solution est de modifier la prise du javelot" termine Frédéric Xhonneux. "Cela m'avait aidé. Il faut peut-être qu'elle essaye."