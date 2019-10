Fred Xhonneux sur le marathon de Kipchoge : "Un exploit exceptionnel...mais cela manque de spontanéité"

C'est évidemment l'une des infos du weekend : Eliud Kipchoge est devenu le premier homme à boucler un marathon en moins de deux heures. Un exploit retentissant que le Kényan de 34 ans a réalisé dans une course non officielle (et donc non-homologuée) et flanqué de 41 lièvres, un record. Tout semblait orchestré de toute pièce par le sponsor Ineos. La performance reste retentissante mais semble quelque peu perdre en spontanéité. C'est en tout cas l'avis de notre consultant, Fred Xhonneux.

"L’exploit sportif, technologique et d’ordre organisationnel reste très spectaculaire et mérite un gros coup de chapeau. Mais cela a été fait dans des circonstances artificielles, ce qui fait qu’il faut ajouter de gros guillemets à la performance. C’est dû à un ensemble de paramètres on a vraiment cherché à réunir tous les paramètres de la performance absolue et c’est en ça que l’organisation fut très professionnelle. Mais on a perdu un peu la spontanéité du sport qui doit pouvoir s’exprimer dans les conditions prévues le jour J." explique-t-il.

Aux commentaires des Mondiaux d'Athlétisme, Honneux fait même un parallèle entre l'exploit de Kipchoge et Doha : "Lors des mondiaux d'athlétisme, on a eu pleins de performances géniales mais dans des conditions aménagées avec de l’air conditionné et des températures bien équilibrées. C’est un petit peu dommage."