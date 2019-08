Fracture de stress et fin de saison pour Elise Vanderelst

Elise Vanderelst, médaille d'argent du 1.500 mètres des récents championnats d'Europe d'athlétisme espoirs (U23) à Gävle en Suède, au mois de juillet, doit mettre un terme à sa saison. La Montoise de 21 ans a annoncé qu'elle souffrait d'une fracture de stress au pied, vendredi sur sa page Facebook. Vanderelst espérait réaliser le temps minimum requis pour disputer les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre) à savoir 4:06.50.

Son meilleur chrono de la saison était de 4:07.53, réussi le 20 juillet à Heusden-Zolder.

Son record personnel se situe à 4:05.75 depuis le Mémorial Van Damme 2018.

"Je suis déçue d'avoir à annoncer qu'une fracture de stress m'oblige à mettre un terme à ma saison et à oublier mes projets pour les championnats du monde de Doha", a écrit la protégée de Raymond Castiaux sur Facebook. "Mais ce fut une excellente saison, et je me souviendrai en particulier de ma deuxième place à aux Championnats d'Europe espoirs.