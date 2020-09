Farah, Abdi et Hassan offrent trois nouveaux records du Monde au Mémorial Van Damme

La 44e édition du Mémorial Van Damme, organisé à huis clos au Stade Roi Baudouin de Bruxelles en raison du coronavirus, a été marquée par deux records du Monde. Sifan Hassan et Mo Farah sont les nouveaux maîtres de l’heure avec respectivement 21,330 km et 18,930 km. Bashir Abdi a lui amélioré la référence planétaire du 20 kilomètres sur piste. Ils offrent au meeting bruxellois les 15e, 16e et 17e records du monde de son histoire.



Le Britannique, bien aidé dans sa tentative par un excellent Bashir Abdi, a effacé de 45 mètres la performance d’Haile Gebreselassie (21,285km) en 2007 à Ostrava.

Notre compatriote a accompagné son ami et modèle pendant 59 minutes. Il a même assuré un très long relais en fin de course avant de voir le quadruple champion olympique s’envoler. Il a d’ailleurs lui aussi battu la distance du roi Haile (21,322 km). Au passage, il a accroché le record du monde du 20 kilomètres en courant cin secondes plus vite que le lutin éthiopien (56:20.02 contre 56:25.98).



Abdi est aussi récompensé de ses efforts par le record de Belgique de la distance. Il gomme la légende Gaston Roelants (20,784 km en 1972) du livre d’or de l’athlé noir-jaune-rouge.



Farah, homme de championnats aux multiples médailles, comble un vide dans sa carrière. Malgré son immense palmarès, il n'avait jamais battu un record du Monde. A 37 ans et pour son grand retour sur la piste après deux ans d'absence, cette case est désormais cochée.