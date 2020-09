Fanny Smets trouve des idées de financement pour pouvoir aller aux JO. Ici elle donne des stages à des adolescents. - © Tous droits réservés

#RESTART Sport : Fanny Smets, la perchiste qui rêvait des JO malgré les difficultés -... Fanny Smets, c’est un mélange entre courage, abnégation et force mentale. Mélangez les trois et vous obtenez la recordwoman de Belgique de saut à la perche, tant en salle, qu’à l’extérieur. Il y a un an, lors des qualifications du saut à la perche aux Mondiaux de Doha, Fanny termine 20e avec un saut à 4,50 m, à 1 centimètre de sa meilleure performance. Puis le temps est passé et l’hiver est arrivé. Fanny est motivée comme jamais et elle part s’entraîner près d’Arnhem et du centre de haut niveau de Papendal. Cet entraînement est rendu possible grâce à une opération de crowdfunding qui lui avait rapporté 4.500 euros en 2019. Et puis, c’est la catastrophe, la pandémie arrive et tout s’arrête. Avec la crise du Covid-19, de nombreux événements sportifs sont reportés. C'est le cas des JO de Tokyo. Si pour certains, cela peut être vu positivement, pour Fanny Smets, ce report a été très dur à encaisser.