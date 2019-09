Eykens, Vidts et Vervaet invités par l'IAAF aux Mondiaux, 29 Belges à Doha

Thiam : "Apporter mon image à quelque chose de plus grand que moi" - Athlétisme - 17/09/2019 A une semaine de son départ pour Doha où elle défendra son titre de championne du monde de l’heptathlon, Nafi Thiam, qui est aujourd’hui enfin une sportive de haut niveau à temps plein (après avoir remis son mémoire de fin d’étude en géographie), a pris le temps de parler de son statut d’ambassadrice bénévole auprès de l’Unicef. L’occasion de parler d’engagement, d’éthique et de son rôle de modèle auprès, notamment, de la large communauté qui la suit sur les réseaux sociaux (128.000 abonnés rien que sur Instagram). Une jeune femme aux idées claires qui n’élude (presqu’) aucun sujet et qui n’accepte de sortir de sa réserve habituelle que quand il s’agit de défendre une cause à laquelle elle croit.