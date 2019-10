Nafissatou Thiam, patronne incontestée de l'heptathlon depuis 2016, entame sa quête d'un deuxième titre mondial ce mercredi à Doha.



La championne olympique, du monde et d'Europe en titre devra composer avec une concurrence affamée. La Britannique Katarina Johnson-Thompson , lauréate à Götzis, n'a jamais été aussi forte mais elle n'est pas la seule à vouloir faire chuter Nafi de son trône. Notre compatriote devra se méfier des Américaines Erica Bougard et Kendell Williams.



Hanne Maudens et Noor Vidts sont aussi engagées côté belge.