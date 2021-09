Au printemps, Léa Bayekula a remporté le bronze lors des championnats d’Europe de para-athlétisme. Sa première médaille sur une grande compétition internationale. Suffisant pour être choisie comme réserviste pour les Jeux de Tokyo, mais pas assez pour s’y envoler. Qu’importe : ce n’est certainement pas ça qui aura raison son combat pour une meilleure accessibilité des personnes en situation de handicap.

Spina bifida. Une malformation congénitale qui a fait vivre le pire à Léa durant son enfance. Ne pas pouvoir marcher comme ses copains la rongeait de l’intérieur. Chaque jour, elle priait Dieu. Pour qu’il " la rende comme les autres ". Quelques remarques blessantes, d’innombrables regards insistants. Un tout qui pousse à bout, jusqu’à en regretter de vivre.

De cette période, Léa a tiré une volonté de fer. Grâce à sa famille. Qui l’a toujours poussée vers l’autonomie : son handicap ne la dispensait pas des tâches ménagères. Grâce à ses études d’éducatrice spécialisée. Qui lui permettent maintenant de sensibiliser les valides : " ceux qui ne savent pas ce qu’elle, et les autres, vivent ". Et grâce à l’athlétisme. Quand elle fend le vent sur sa chaise, elle " roule sur ses problèmes ".

Aujourd’hui, Léa est fière. De son corps, de ses performances, des épreuves qu’elle a endurées. Fière aussi de " pouvoir servir d’exemple à ceux qui n’ont plus d’espoir ".

Vous dites qu’aujourd’hui vous acceptez votre corps et que vous l’aimez. Mais vous dites aussi qu’il y a eu des moments très durs dans votre jeunesse. Comment passe-t-on de cet état d’esprit à un autre ?

C’est le chemin de la vie. Au fur et à mesure qu’on grandit, on finit par accepter son corps. Et on reprend toutes les critiques qu’on a reçues pour en ressortir grandi. Pour certains, ça va très vite. Pour d’autres, ça prend du temps. Moi, j’estime que ça a été assez rapide. Il y a eu comme un déclic quand j’avais 15 ans. Je suis enfin rentrée dans une école qui m’a acceptée comme j’étais. J’y ai rencontré des personnes qui parlaient ouvertement du handicap et qui m’ont acceptée telle que j’étais. Par la suite, il y a aussi eu le sport, qui m’a aidée. Grâce à ça, maintenant, on me définit comme " Léa l’athlète " et non plus comme " Léa l’handicapée ".

Vous dites que les enfants porteurs d’un handicap devraient être traités comme les autres. Cela a été le cas dans votre famille, mais pas durant votre scolarité. Comment cela devrait-il se matérialiser à l’école ?

Je suis consciente qu’il s’agit de quelque chose de très difficile à appréhender. Chacun a un handicap différent, avec des besoins différents. Et justement, il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas cette division. Tous les enfants doivent évoluer côte à côte, qu’importe ce qui peut les différencier. Aucun ne doit pas être mis de côté, ce qui est malheureusement parfois le cas lorsqu’un jeune est atteint d’un handicap.

Avez-vous le sentiment que le regard sur le handicap évolue en Belgique ? Que faire pour que ça change ?

Oui, je trouve que ça évolue, mais ce n’est pas assez. Il faut encore sensibiliser un maximum. Chaque matin, quand je sors de chez moi, la première chose qu’on me dit, ce n’est pas " Bonjour " mais " Avez-vous besoin d’aide ? ". Exactement pareil dans quand je rentre dans un magasin : on se précipite pour venir m’aider. La personne en situation de handicap est perçue comme quelqu’un qui doit toujours être assisté. Comme si elle n’a pas de liberté et qu’elle ne peut pas se débrouiller seule. C’est ce regard que je veux faire changer. Oui, certains ont besoin d’aide… Mais laissez-nous essayer nous-mêmes d’abord. C’est comme un enfant quand il tente de mettre ses chaussures. Soit il y arrive par lui-même, soit il finit par demander à ses parents. Le message que je veux faire passer, c’est : " Laissez-nous faire, ne nous montrez vous-mêmes ce dont nous sommes (ou non) capables ".

Vous dénoncez donc là une forme de bienveillance néfaste ?

Oui. Bien sûr, je vois bien que c’est de la bonne volonté. Mais nous aussi, on en a ! C’est une forme de bienveillance qui me saoule. J’ai appris à être quelqu’un de très autonome, dès mon enfance. J’ai grandi dans une famille où j’ai été élevée comme un mes frères et sœurs, valides. Donc si j’ai besoin d’aide, je la demanderai et ce sera très gentil de m’en donner. Mais je déteste qu’on m’aide sans me le demander. Et je suis loin d’être la seule dans le cas.

Cette année, vous êtes devenue ambassadrice pour Handicap International. Une fierté ?

Je suis très contente d’avoir été choisie, oui. Je dirais même que c’est comme un rêve qui se réalise de les représenter. Je me bats depuis longtemps pour offrir une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap : c’est là une opportunité supplémentaire de mener mon combat. Je vais aussi pouvoir donner de la visibilité à mon handicap. Et montrer qu’il peut être une force.

Qu’est-ce que vous allez y faire ?

Essentiellement de la sensibilisation. Je suis déjà allée dans des écoles pour sensibiliser au regard du handicap. J’adore ça. Les enfants sont très curieux : j’aime beaucoup quand l’un d’eux vient de lui-même me poser ses questions. Ils ont une vraie soif d’apprentissage, et sont malheureusement parfois un peu bridés par certains adultes.

C’est-à-dire ?

Les parents sont vite gênés quand leur enfant me fixe ou qu’il pose des questions qui leur semblent indélicates. Mais ils se trompent. Une fois, au magasin, un petit garçon me regardait avec insistance car il voulait comprendre ce que j’avais. Il a dit à haute voix à son papa : " Pourquoi elle a les pieds fins ? ". Dans un premier temps, il lui a répondu de ne pas me regarder. Finalement, il a décidé d’emmener son fils près de moi pour que je puisse lui expliquer ce que j’avais. Et ça c’est une très belle intention de la part du papa. Le genre d’expérience que j’aime beaucoup.

Quel serait votre conseil pour un jeune en situation d’un handicap qui souhaite réussir dans le sport de haut niveau ?

Il doit absolument savoir que le sport de haut niveau, c’est énormément de sacrifices. Il faut donner beaucoup de soi. Il faut refuser des sorties, des plaisirs, des rencontres. Moi, j’ai perdu des amis. Je m’entraînais non-stop. Il faut avoir le courage de savoir lâcher des choses auxquelles on tient pour se concentrer totalement sur son sport. Si c’est réellement son souhait, je lui dirais de se battre et d’aller jusqu’au bout de ses rêves. Et, surtout, de ne pas écouter ceux qui lui diront " Tu n’en es pas capable, tu n’y arriveras pas ". Car lui seul connaît ses capacités.