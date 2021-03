Euro indoor : Michael Obasuyi et Renée Eykens forfait pour Torun

Blessé à l'entraînement, Michael Obasuyi est contraint de déclarer forfait pour les championnats d'Europe en salle d'athlétisme de jeudi à dimanche à Torun en Pologne.

Michael Obasuyi s'est blessé à l'entraînement samedi et souffre d'une blessure aux adducteurs qui l'empêchera de défendre ses chances sur le 60m haies, a expliqué l'Ostendais ce lundi au site spécialisé Atletiek Nieuws.

"Pas d'Euro pour moi en raison d'une blessure aux adducteurs", a confirmé Obasuyi sur Instagram. "J'étais impatient de disputer mes premiers championnats d'Europe en salle, mais il faut que je me concentre à présent sur ma revalidation pour avoir un corps solide en vue de l'été."

Le jeune athlète avait réussi sa meilleure performance sur la discipline à Liévin en France en courant en 7.67, ce qui lui laissait augurer la possibilité d'atteindre la finale à l'Euro.

Dans l'après-midi, Renée Eykens a elle aussi dû déclarer forfait. La spécialiste du 800 mètres est insuffisamment rétablie d'une appendicite. "Le coeur lourd, nous avons décidé que vendredi, je ne disputerai pas les séries de l'Euro indoor", a écrit Eykens sur Instagram. "Lundi passé, j'ai dû subir une opération pour faire enlever mon appendice. Nous avons travaillé dur pour récupérer le plus vite possible, mais le risque de complication est trop élevé. C'est pourquoi nous avons décidé de donner à mon corps le temps nécessaire pour se rétablir. Quand ce sera fait, nous reprendrons le travail et viserons Tokyo."

Eykens avait décroché son ticket pour Torun lors des championnats de Belgique en salle à Louvain-la-Neuve, ce qui constituait la dernière possibilité de se qualifier. Mirte Fannes et Vanessa Scaunet représenteront la Belgique sur cette distance.

La délégation belge pour Torun passe ainsi de 32 à 30 athlètes.