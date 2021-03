Euro de Torun : Vleminckx se qualifie pour les demi-finales du 60 mètres, Kuba trop court

Le Belge Kobe Vleminckx s’est qualifié pour les demi-finales du 60 mètres des championnats d’Europe d’athlétisme indoor. Après un faux départ et l’élimination du néerlandais Joris van Gool, candidat au podium, le Belge de 22 ans a réalisé une très belle course et s’est qualifié pour les demi-finales. Deuxième de sa série avec un chrono de 6.67, Vleminckx se présentera pour ses premières 1/2 en championnat sénior.

Dans la série précédente, pas de miracle pour Gaylor Kuba, le petit gabarit belge, qui n’est pas parvenu à se qualifier pour les demi-finales du 60 mètres.

Aligné dans le couloir numéro 2, l’athlète du CABW Nivelles disputait son premier championnat sénior avec l’objectif de battre son record personnel de 6.73. Le Belge de 25 ans a finalement terminé 6e de sa série avec un chrono honorable de 6.76.