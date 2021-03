Thomas Carmoy a réussi ce dimanche à décrocher la médaille de bronze au terme du concours du saut en hauteur de l'Euro indoor de Torun, en Pologne.

Un résultat exceptionnel pour le jeune athlète de Pont-à-Celles, qui disputait ses premiers grands championnats chez les seniors à 21 ans seulement.

"C'est savoureux, je ne m'attendais pas à ça !, a réagi un Thomas Carmoy comblé au micro de David Bertrand, l'envoyé spécial de la RTBF en Pologne. Je ne sais pas pourquoi, mais cela fait quelques fois que je "bloque" entre 2m20 et 2m24 (il a dû attendre sa troisième tentative pour franchir la barre placée à 2m23, ndlr). Mais je sors un saut à 2m26 dès mon premier essai, et c'est ce qui fait la différence. Avant de penser à la médaille, je voulais tout donner à 2m29, mais il y avait déjà un petit peu d'émotion à mon troisième essai car je savais que je tenais un podium. Je suis très heureux !"

"Maintenant, les portes vont s'ouvrir pour des compétitions d'un niveau plus élevé, a repris le Carolo. Mes adversaires me connaissent mieux à présent, ils savent qui je suis, et je me fais un nom dans le saut en hauteur. J'ai entendu des critiques, certains disaient que c'était bien de performer chez les jeunes, mais qu'il fallait voir plus grand, et je leur retourne le compliment à présent, sans viser personne. Je peux être aussi fort chez les adultes. C'est vrai qu'il y a nous, puis les deux sauteurs qui ont lutté pour le titre (le Biélorusse Maksim Nedasekau (2m37) s'est imposé devant l'Italien Gianmarco Tamberi (2m35), ndlr). C'est un autre niveau, ce sont des hauteurs exceptionnelles. Pour moi, c'est un rêve, pour eux, c'est la réalité. Chapeau à eux. On se battait donc pour la troisième place, et j'ai réussi à passer 2m26 dès mon premier essai, alors que j'avais peur de bégayer sur cette barre. Maintenant, j'ai vraiment envie d'aller aux Jeux, et je vais tout faire pour."