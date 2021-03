Euro de Torun : Thiam en tête du pentathlon à la mi-journée, Vidts brillante 2e (Live vidéo et commenté 19h)

Nafissatou Thiam et Noor Vidts brillent lors du pentathlon des championnats d’Europe Indoor de Torun. Les deux Belges occupent les deux premières places après le lancer du poids, troisième des cinq épreuves.

►►► À lire aussi : Nafi Thiam sans pression : "Je préfère prendre le risque de me planter plutôt que de rester chez moi"

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur l'Euro de Torun

La championne olympique de Rio a débarqué en Pologne avec peu de repères mais une grosse envie. Et elle a d'emblée rassuré tout le monde. Dès le 60m haies, elle a confirmé qu'elle était en forme avec le deuxième chrono de sa carrière sur la distance (8.31). Elle a enchainé avec deux victoires autoritaires en hauteur (1m89, meilleur saut de sa saison) et au poids (15m16). Elle totalise 3024 points à la mi-journée et a déjà creusé un bel écart avec la concurrence.



Et la concurrence est ... belge. Noor Vidts est dans la forme de sa vie et a aligné les résultats de haut niveau ce matin. Trois épreuves, trois fois à son meilleurs niveau : difficile de rêver plus beau début de journée.



Grâce à ses performances en 60m haies (8.27), en hauteur (1m83) et au poids (13m83), elle s'est installée à la deuxième place (2867 points). L'athlète de Vilvoorde devance la Hongroise Xenia Krizsan (2835 pts), la Néerlandaise Nadine Broersen (2759 pts) et l'Autrichienne Ivona Dadic (2757 pts).