Nafissatou Thiam et Noor Vidts ont porté haut les couleurs de la Belgique lors du pentathlon des championnats d’Europe Indoor de Torun. Les deux Belges ont offert à notre pays un fantastique doublé avec l'or pour Nafi et l'argent pour Noor.



Elles y ont ajouté la manière avec le record de Belgique pour Thiam (4904 points) et une meilleure référence personnelle pour Vidts (4791 points). Le bronze est revenu à la hongroise Xenia Krizsan (4644 points).

►►► À lire aussi : Nafi Thiam sans pression : "Je préfère prendre le risque de me planter plutôt que de rester chez moi"

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur l'Euro de Torun

Si Noor inaugure son palmarès international (même si elle comptait une médaille aux Universiades), Nafi continue d'écrire sa légende. Avec ce deuxième titre européen en salle, elle décroche la cinquième couronne dorée de sa carrière après son sacre olympique (2016), son or mondial (2017) et son titre continental (2018).



La championne olympique de Rio a débarqué en Pologne avec peu de repères mais une grosse envie. Et elle a d'emblée rassuré tout le monde. Dès le 60m haies, elle a confirmé qu'elle était en forme avec le deuxième chrono de sa carrière sur la distance (8.31). Elle a enchainé avec deux victoires autoritaires en hauteur (1m89, meilleur saut de sa saison) et au poids (15m16). Après un premier essai nul en longueur, Thiam a assommé ses adversaires avec un bond à 6m60. Il ne restait qu'à finir le travail sur 800m. Et même si ce n'est pas sa discipline de prédilection, cela a été une formalité. Ces 2.18.80 lui permettent d'effacer Tia Hellebaut des tablettes.



La concurrence a rapidement été résigné. Et la concurrence était emmenée par une ... Belge. Une Noor Vidts dans la forme de sa vie qui a aligné les résultats de haut niveau tout au long de la journée. Trois épreuves, trois fois à son meilleurs niveau : difficile de rêver plus beau début de journée. Elle a continué sur sa lancée en longueur avec un nouveau record personnel. Quasiment assuré du podium avant le 800m, elle a pu "savourer" cette dernière épreuve. Conclue à la deuxième place (2.12.59).



Une deuxième place conquise grâce à ses performances en 60m haies (8.27), en hauteur (1m83), au poids (13m83) en longueur (6m47) et sur 800m.