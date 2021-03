"Je suis contente d’être déjà aussi bien. Le travail que j’ai fait l’année dernière – on a vraiment bossé très fort – a fait la différence. Je ne m’attendais pas à être aussi bien", confesse-t-elle. "On voit quand même que je manque un peu de travail technique et de régularité, ça m’a joué des tours en hauteur. J’étais très bien à l’échauffement et puis je n’y suis plus arrivé pendant le concours. 1m89, ça reste pas mal. C’est la seule épreuve qui est un peu moyenne".

En plus du titre, Nafi a été chercher le record de Belgique de Tia Hellebaut. "Je ne me prépare jamais pour l’indoor, donc c’est un record que je n’ai jamais visé. Aller chercher ce record de Belgique qui a été établie par une championne du monde, ce n’est pas rien. Je suis contente d’ajouter ça à mon palmarès".



En ce début d’année olympique, Nafi a fait le plein de confiance. "Franchement, c’est top. Je me suis surprise au poids (15m16) et à la longueur (6m60). Malgré la fatigue, c’est bien cool de réussir à sortir des perfs comme ça".



Elle regoûte au parfum agréable de la victoire. "C’est mon premier pentathlon en 4 ans, j’avais un peu de stress. 4 ans, c’est vraiment long. Pour une reprise, c’est beaucoup plus que ce que je pouvais espérer. C’est aussi de bon augure pour l’été".



Avec cette nouvelle couronne, Thiam complète une collection où il ne manque qu’un titre : l’or mondial indoor. "Une chose à la fois. D’abord les JO. J’espère le gagner un jour. On verra quand ce sera le temps d’y penser".



Pour la première fois, Nafi partage le podium avec une compatriote – Noor Vidts -, ça aussi c’est un sentiment particulier. "Je suis trop contente pour elle. Elle le mérite vraiment. Elle fait presque 4800 points, c’est quand même énorme. C’est cool pour les EC en Belgique. On représente. Est-ce que je me suis sentie menacée ? En compétition, je me concentre sur moi-même".