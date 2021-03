Nafissatou Thiam et Noor Vidts défendent les couleurs belges lors du pentathlon des championnats d’Europe Indoor de Torun. Nous vous proposons de suivre cette épreuve pas à pas, en direct vidéo et commenté.

►►► À lire aussi : Nafi Thiam sans pression : "Je préfère prendre le risque de me planter plutôt que de rester chez moi"

La championne olympique de Rio débarque en Pologne avec peu de repères mais une grosse envie. "Quand je pars en championnat c’est très rare que je me fixe un objectif de points, parce que je n’ai pas envie de me mettre de limite. Tout ce que j’ai en tête, c’est de me donner à fond. J’espère aussi avoir un peu de chance. Je sais que je suis la favorite et je compte bien défendre mon statut".



Dans l’ombre de Nafi, il faudra être très attentif à la prestation de Noor Vidts. Notre compatriote pointe tout simplement en tête des bilans mondiaux.



Les autres candidates au titre se nomment Ivona Dadic, Xenia Krizsan et Holly Mills.