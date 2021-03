Euro de Torun : Kobe Vleminckx, 5e de sa série, s’arrête en demi-finale du 60 mètres

Kobe Veminckx ne participera pas à la finale du 60 mètres des championnats d’Europe d’athlétisme indoor. Le Belge de 22 ans, aligné dans le couloir numéro 7, a terminé 5e de sa série avec un chrono de 6.68, à 3 centièmes de son meilleur temps (6.65). Insuffisant pour accéder à la finale.

Le natif de Westerlo s’était qualifié pour les demi-finales du 60 mètres plus tôt dans la matinée. Après deux faux départs et l’élimination du néerlandais Joris van Gool, candidat au podium, le Belge de 22 ans avait réalisé une très belle course (deuxième de sa série avec un chrono de 6.67).

"Ça n’aurait pas pu mieux commencer. Cette demi-finale est ce que j’avais espéré. Après ces deux faux départs, je suis un peu fatigué. Sur le second, nous en étions à la moitié (de la course)", avait déclaré Vleminckx après sa qualification en demi. "J’ai donc senti que mon rythme cardiaque était très élevé et en même temps, il ne faut pas perdre la concentration. C’est dangereux, parce qu’alors vous commencez à réfléchir un peu. C’était aussi un faux départ très limite de Joris van Gool, mais il faut bien tracer une ligne quelque part. Ce ne sera pas un désavantage pour les demi-finales (il courra dans la 1re à 13h50), car entre-temps j’aurai récupéré".

En séries, pas de miracle pour Gaylor Kuba, le petit gabarit belge, qui n’était pas parvenu à se qualifier pour les demi-finales du 60 mètres.

Aligné dans le couloir numéro 2, l’athlète du CABW Nivelles disputait son premier championnat sénior avec l’objectif de battre son record personnel de 6.73. Le Belge de 25 ans a finalement terminé 6e de sa série avec un chrono honorable de 6.76.