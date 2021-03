L'Euro d'athlétisme en salle de Torun se termine ce dimanche. Avec notamment le relais 4x400m et les Belgian Tornados au menu, la délégation belge peut ajouter de nouvelles médailles à une collection déjà bien remplie (quatre, un record !), après l'or et l'argent de Nafi Thiam et Noor Vidts au pentathlon vendredi et le titre sur 1.500m conquis par Elise Vanderelst samedi.

Thomas Carmoy a en effet décroché le bronze lors de la finale de la hauteur ce dimanche midi !

Isaac Kimeli, sur 3.000m avec aussi Robin Hendrix au départ, aura également une carte à jouer.

Les Belgian Tornados se présentent à Torun en tant que champions d'Europe en titre après leur succès à Glasgow il y a deux ans. Les frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée seront accompagnés par Alexander Doom préféré à Christian Iguacel. La finale est programmée à 18h57.

