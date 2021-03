Euro de Torun : Hendrix et Kimeli en finale du 3000 mètres, Heymans éliminé

Bonne nouvelle pour l’athlétisme belge, Robin Hendrix et Isaac Kimeli se sont qualifiés pour la finale du 3000 mètres des championnats d’Europe d’athlétisme indoor à Torun. Seul John Heymans n’est pas parvenu à se qualifier.

Pour atteindre la finale, il fallait terminer dans les trois premiers de sa série ou établir un bon chrono afin de figurer parmi les trois repêchés.

John Heymans, 23 ans, champion de Belgique de cross-country était le premier des Belges à se présenter. L’athlète du club de Leuven est en grande forme ces derniers temps mais ce fut compliqué pour lui aujourd’hui. S’il est resté au contact des premiers de la série, il a finalement terminé 7e en 7.58.13, loin de son record personnel (7.51.71) et est donc éliminé de la compétition. Quelques minutes plus tard, on apprend la disqualification de John Heymans après avoir empiété sur l’intérieur de la piste.

Lors de la série suivante, Robin Hendrix s’est brillamment qualifié pour la finale du 3000 mètres en terminant troisième de sa série. Il a même battu son record personnel avec un beau chrono de 7.46.76.

Enfin, Isaac Kimeli, le surprenant Belge d’origine kenyane, a terminé 2e de sa série en 7.49.46.