Euro de Torun : Elise Vanderelst en finale du 1500 m, Lindsey De Gande éliminée en séries

Elise Vanderelst s'est qualifiée pour la finale du 1500 m des championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Torun. Il lui fallait terminer dans le Top 2 de sa série ou réussir un des trois autres meilleurs chrono des trois séries.

Engagée dans la première série, la Montoise qui a beaucoup couru dans le 2e couloir a terminé 3e en 4:10.49 derrière la Britannique Holly Archer (4:09.77) et l'Allemande Gesa-Felicitas Krause (4:09.92). La détentrice du record de Belgique (4:05.71) a obtenu sa qualification au temps, le 5e des 22 concurrentes et le premier des repêchées.

Lindsey De Grande revient au plus haut niveau malgré une grave maladie (leucémie chronique). A 31 ans, elle a pris la 7e place de la 2e série en 4:18.45, 20e chrono des concurrentes, à trois secondes de son meilleur temps de la saison (4:15.44 le 13 février à Luxembourg).



"J'ai eu la chance d'être dans une course relativement rapide. J'ai eu du mal à faire ma place. J'ai fait pas mal l'extérieur. C'était un peu désordonné. J'ai perdu un peu d'énergie mais j'ai eu peur d'être enfermée", raconte la Montoise. Les compteurs seront remis à zéro pour la finale. "Les chronos des séries ne veulent pas dire grand chose. Je vais essayer de bien récupérer pour la finale. J'ai un bon chrono et j'ai fait de très bons entraînements. Mais en championnat ça ne veut rien dire. Celle qui a le moins bon temps pourrait très bien s'imposer".