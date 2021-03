Euro de Torun : Cynthia Bolingo, repêchée au temps, sera en demi-finale, Laus et Maudens s'arrêtent là

Comme chez les hommes, une seule de nos représentantes a passé le cap du premier tour sur 400m. Cynthia Bolingo, médaillée d'argent il y a deux ans, est l'heureuse élue. L'athlète du CABW a été repêchée au temps (52.77). Camille Laus (53.68) et Hanne Maudens (53.63) sont, elles éliminées.

Engagée dans la deuxième série, Laus n'a pas pu dessiner sa course comme elle le voulait. Elle regrette de s’être fait enfermer et d’avoir dû fournir un double effort. Il lui a donc manqué un peu de jus pour remonter dans les derniers mètres. Elle se classe 4e avec le plus mauvais chrono de son hiver (53.68). Et forcément un peu de déception.



Bolingo est restée bien calée à la corde. Elle a terminé troisième mais a parfaitement suivi le tempo de Justyna Swiety-Ersetic et Jessie Knight. C'était un bon wagon, puisqu'elle a claqué le 5e chrono des participantes. Largement suffisant pour passer au tour suivant. Justyna Swiety-Ersetic (52.06) s'est montrée la plus rapide.



Hanne Maudens a confirmé sa régularité. Cinquième de la 5e série, elle a bouclé les deux tours de piste en 53.63 secondes, à 11/100es de son record personnel.