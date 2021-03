Eliott Crestan a dominé aisément sa série du 800m des championnats d'Europe de Torun. Aurèle Vandeputte a, lui été éliminé.



Comme à son habitude, le Namurois a évité les bousculades du début de course en restant en retrait. Il s'est replacé en vue du dernier tour avant de faire la loi dans les 100 derniers mètres. Le recordman de Belgique a tout simplement été impressionnant de maîtrise (1:48.32, 3e temps de ce premier tour) devant Jamie Webb et Simone Barontini.



Avec cette qualification pour les demi-finales, l'athlète du SMAC a rempli son objectif personnel. Il va pouvoir se lâcher et prendre des risques. Avec le niveau affiché, cela pourrait nous réserver de belles surprises.



Bien positionné en début de course, Aurèle Vandeputte a connu un petit coup de moins bien quand la course s'est emballée à la cloche. Il a trouvé les ressources pour se lancer dans un dernier rush. Insuffisant, il se classe quatrième (1:50.30) à quelques centièmes de la troisième place de l'Allemand Kessler (1:50.12), le dernier qualifié de cette course.