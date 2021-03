Euro de Torun : Christian Iguacel passe en demi-finale du 400m, Dylan Borlée et Alexander Doom éliminés

Christian Iguacel (47.07) a réussi à se qualifier pour les demi-finales du 400m des championnats d’Europe indoor de Torun. Malheureusement, Dylan Borlée (46.99) et Alexander Doom (47.18) ont raté le "cut" de peu.

Le Néerlandais Tony Dan Diepen a réalisé le meilleur chrono de ce premier tour en 46.54.



Pour sa première apparition dans un rendez-vous international senior, Iguacel, né en Espagne, a répondu présent. Il a battu son record personnel (47.07) grâce à une course audacieuse et tactiquement parfaite. Deuxième de la 3e série, il se hisse au tour suivant. "Ma tactique était de suivre l'Espagnol. J'ai pu le faire. Record personnel, qualification, c'est la journée parfaite. J'espère descendre sous les 47'' en demies.



Dylan et Alexander ont tous les deux terminé troisièmes, soit à la première place qui ne donnait pas accès à la demi-finale. Le cadet des frères Borlée pestait un peu sur le système de qualification (sans repêchage au temps). Le Bruxellois le 15e chrono des engagés. Il y avait 18 places en demi-finale. Cinq coureurs qualifiés ont couru moins vite que lui. Versé dans une série "dense", il a joué de malchance.



"C'est un peu stupide, je n'ai jamais vu ça dans un championnat", souligne Dylan Borlée. "J'aurais peut-être dû attendre à l'intérieur, c'est difficile à dire. C'était une série avec un gros niveau. Il ne m'a pas manqué grand chose. Je n'ai pas de regret. C'est un processus vers l'outdoor. 46'9 le matin, c'est un très bon chrono. Il y a beaucoup de positif".



Avec cette performance, Iguacel pourrait bouleverser la hiérarchie établie aux championnats de Belgique et peut-être décrocher une place de titulaire dans le relais de dimanche. "Je pense que Jacques a une idée en tête. Je ne sais pas si c'est définitif. On va tout faire pour intégrer l'équipe et faire le meilleur résultat possible pour la Belgique", souligne Iguacel.