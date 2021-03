Christian Iguacel ne disputera pas la finale du 400m de l'Euro de Torun. Il s'est arrêté en demi-finale.



Iguacel a fait preuve de culot. Il a tout tenté pour aller chercher l'une des deux places qualificatives. Placé au couloir 1, il est parti très vite et a réussi à se positionner en deuxième place après 200m. Malgré son grand gabarit qui le handicapait dans les virages serrés. L'athlète de Wilrijk a tenu jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite.



Éreinté parles efforts accumulés et de l'acide lactique jusqu'aux oreilles, il a explosé dans le final. Il a terminé 6e mais il n'aura pas de regrets. Son chrono de 47.78 est anecdotique.



Les Néerlandais ont survolé ces demies finales. Tony Van Diepen (46.06), Liemarvin Bonevacia (46.75) et Jochem Dobber (46.56) ont gagné les trois courses.