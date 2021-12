Euro de cross-country : Elise Vanderelst fer de lance du relais mixte belge, "nous rêvons d’une troisième place"

La Belgique va aligner une équipe forte dans le relais mixte lors des Championnats d’Europe de cross-country de Dublin, dimanche. Elise Vanderelst sera le fer de lance de l’équipe. "Nous rêvons de la troisième place, mais un top 5 serait bien", dit-elle.

Le parcours accidenté de Dublin plaît à Vanderelst, la championne d’Europe en titre du 1500 m en salle. "Il me convient bien. Malgré un peu de boue et quelques montées, tout se passe bien", a-t-elle déclaré. "Les descentes et les montées sont progressives et pas trop abruptes. J’aime ça. Ça descend en premier, donc ça sera super rapide tout de suite. À ce moment-là, il sera important de ne pas brûler ses cartouches, et ensuite, dans la partie en montée, il faudra tenir compte de celles qui sont parties trop vite."

L’équipe belge est assez forte, avec Ruben Verheyden, Vanessa Scaunet et Stijn Baeten qui courront après Elise Vanderelst laquelle effectuera le premier relais. "Je suis contente de pouvoir courir la première", a dit Vanderelst. "Comme cela, tu fais vraiment une course normale. Mon ambition est de rester en contact avec l’avant de la course autant que possible. En tant qu’équipe, la troisième place est notre rêve, mais un top 5 serait également bien. L’Irlande est ma première favorite, et ensuite l’Espagne, la Grande-Bretagne et la France sont particulièrement fortes".

Le fait de pouvoir courir en tant qu’athlète individuelle dans une épreuve par équipes est quelque chose que la Montoise apprécie. "C’est amusant à faire. Un tel relais est toujours agréable, mais je le trouve aussi un peu stressant, car je ne veux pas le gâcher pour mes coéquipiers. D’autre part, nous pouvons partager la nervosité. Nous nous échauffons ensemble et il y a un véritable esprit d’équipe. C’est très bien."