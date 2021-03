Euro d'athlétisme de Torun : Smets 7e à la perche, Crestan loupe de peu la finale (Live vidéo)

La ville polonaise de Torun accueille la 36e édition des championnats d'Europe d'athlétisme indoor. La Belgique se présente avec une délégation de 30 athlètes. RTBF.be/Sport vous propose de suivre l'intégralité de cet Euro en direct vidéo sur Auvio et Tipik avec Vincent Langendries et Frédéric Xhonneux aux commentaires.

Ce matin, les Belges ont réalisé de bonnes performances. Kobe Vleminckx est d'abord sorti des séries avant de s'incliner en demi-finale du 60 mètres, Robin Hendrix et Isaac Kimeli se sont ensuite qualifiés pour la finale du 3000 mètres, enfin, Anne Zagre et Eline Berings sont passées en demi-finale du 60 mètres haies.

En début de soirée Vanessa Scaunet a été éliminée en demi-finales du 800m. L'athlète du CABW, 24 ans, a terminé 6e de sa série. Les deux premières de chacune des trois séries se qualifiaient pour la finale, prévue dimanche à 18h13.

Eliott Crestan n'a pu se qualifier pour la finale du 800m. Il a manqué une place au Namurois pour passer finissant troisième de sa demi-finale.

Fanny Smets a pris la 7e place de la finale du concours de la perche. La championne de Belgique et détentrice du record de Belgique, 34 ans, du CABW, a franchi 4m20, puis 4m35 et 4m45 à son premier essai. Fanny Smets a eu l'occasion de battre encore son record de Belgique, mais a manqué une barre à 4m55 à trois reprises.

C'est Elise Vanderlest qui a réalisé la performance de la soirée. La Montoise a été sacrée championne d’Europe du 1.500m. Elise Vanderlest s’est imposée en 4 : 18.44 au terme d’une course parfaite et très autoritaire. Elle s’est lancée dans un long sprint pour devancer deux Britannique, s Holly Archer (4 : 19.91) et Hanna Klein (4 : 20.07).

C’est la troisième médaille belge après le doublé historique au pentathlon réussi la veille par Nafissatou Thiam (Or) et Noor Vidts (Argent).

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur l'Euro de Torun