"Être lièvre, c’est une tâche très noble"

A 40 ans, Roger Königs est l’un des meilleurs marathoniens belges. En 2016, il prenait la 38ème place (sur 40.000 partants) du prestigieux marathon de New-York. Une véritable performance !

Avec un record personnel en 2h21'13'' (établi à Séville) , ce professeur de sport originaire des cantons de l’Est est un lièvre réputé dans le milieu de la course à pied.

Régulièrement, il aide certaines des meilleures athlètes du monde à atteindre leur objectif chronométrique. C’est que cet ancien pistier (il fut notamment vice-champion de Belgique de 3.000 mètres steeple) s’est fait une très bonne réputation dans le petit milieu du haut niveau de la course à pied.

"Ma grande force, c’est d’être capable de courir comme un véritable métronome et de parvenir à conserver une cadence précise tout au long de la course. On libère aussi l’esprit du coureur des calculs liés au temps qui passe. Grâce à notre montre et nos calculs, on peut alors gérer la cadence et l’informer de l’évolution de son chrono."

Quand il endosse ce rôle, Roger Königs se met entièrement au service de l’athlète qui l’engage. "J’oublie alors évidemment toute ambition personnelle. Quand on est lièvre, on est évidemment très attentifs à l’athlète que l’on emmène dans notre foulée. Je me retourne sans cesse. On voit quand lui en bave ou quand on peut relancer un peu. Mais mon rôle, ce n’est pas juste de donner le tempo. Même si réglementairement, nous ne pouvons pas l’aider au ravitaillement, notre présence est évidemment très utile quand il faut protéger le coureur du vent et l’encourager dans les derniers kilomètres."

La communication est donc primordiale entre le lièvre et l’athlète qui lui a confié le bon déroulement de sa course. "C’est évidemment une grande satisfaction quand l’objectif est atteint puisque la plupart du temps nous nous connaissons personnellement et qu’on forme souvent une bonne équipe."