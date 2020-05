Enfin rétabli, Wayde Van Niekerk rêve de descendre sous les 43 secondes sur 400 m

Mi-février, Wayde Van Niekerk a signé son retour au premier plan. En trois courses, il a évacué les doutes nés de plus de deux ans de galère. Le Sud Africain a repris le fil d’une carrière en stand-by.



Fidèle à son pseudo Twitter, Wayde dreamer (Wayde le rêveur, ndlr) se laisse à nouveau porter par ses songes. Il veut courir vite et ambitionne de devenir le premier homme à boucler un tour de piste en moins de 43 secondes.



Champion du monde à Pékin puis Londres, monté sur le toit de l’Olympe à Rio, Van Niekerk était pressenti pour devenir une des têtes d’affiche de l’athlé post-Bolt. Un banal match de rugby pour la bonne cause l’a stoppé net fin 2017. Ligaments croisés antérieurs en vrac, carrière entre parenthèses.



"Je suis un athlète professionnel et la décision que j’ai prise m’appartient. Mais ce que cela a apporté, c’est un peu de culpabilité et le souhait de ne pas avoir fait ce que j’ai fait", confie-t-il dans une interview accordée à World Athletics.



Il a ensuite traversé une période de doute et de remise en question. Des périodes d’espoirs, des coups d’arrêt dans une revalidation longue et compliquée. La première lueur d’espoir survient 16 mois après la blessure sous la forme d’un 400 m, remporté en 47.28.

Une étape indispensable dans sa reconstruction. Il évolue sur une corde raide où le moindre faux pas peut le faire rechuter. Un hématome osseux le prive des Mondiaux de Doha. Les mois passent, son corps se renforce et se rappelle les sensations de vitesse.



Trois courses pour rétablir sa confiance



Un an après son tour de piste, le vrai Wayde est de retour. Malgré une appréhension parfaitement compréhensible, il court un 100 m en 10.20 sur une piste en herbe. Une semaine plus tard et en à peine une heure, il enchaîne une ligne droite (10.10) et un demi-tour de piste (20.31) très prometteurs.



"Cela m'a montré que j'avais encore cette vitesse et que j'ai encore la même force qu'avant la blessure. Cela m'a donné un énorme boost. Je sens que j'ai encore la force et la vitesse pour produire des temps de classe mondiale et défier mon record. Mon esprit est focalisé là-dessus", souligne le recordman du monde du 400 m (43.03).