Eliud Kipchoge et Viviane Cheruiyot s'adjugent le marathon de Londres

Les Kenyans Eliud Kipchoge, le champion olympique, et Viviane Cheruiyot ont remporté la 38e édition du marathon de Londres dimanche.

Eliud Kipchoge l'a emporté en 2 heures 4 minutes et 19 secondes pour s'adjuger le marathon de Londres pour la troisième fois de sa carrière. L'Ethiopien Tola Shura Kitata, 21 ans, a pris la 2e place en 2h05:00.

Le Britannique Mo Farah, reconverti sur le marathon, a pris la 3e place dans un chrono de 2h06:32. qui lui permet de battre le record de Grande-Bretagne (effaçant le temps de 2h07:13 de Steve Jones qui tenait depuis 33 ans) et d'approcher le record d'Europe (2h05:48. par le Norvégien Sondre Nordstad Moen à Fukuoka au Japon l'an dernier).

A 33 ans, Eliud Kipchoge a dominé l'épreuve dans la capitale britannique. Les hommes de tête sont longtemps restés dans les plans d'un record du monde toujours détenu cependant par le Kenyan Denis Kimetto en 2h02:57 (à Berlin en 2014).

L'Ethiopien Kenenisa Bekele a terminé 6e en 2h08:53.

La victoire chez les dames est revenue à la Kenyane Viviane Cheruiyot en 2h18:31., son meilleur chrono personnel et le quatrième marathon le plus rapide chez les dames. Elle a devancé sa compatriote Brigid Kosgei, 2e en 2h20:13., et l'Ethiopienne Tadelech Bekele, 3e en 2h21:30.. Viviane Cheruiyot, quadruple championne du monde sur 5.000 et 10.000m, avait effectué ses débuts sur le marathon l'an dernier, à 33 ans. Cheruiyot est championne olympique sur 5.000m à Rio en 2016. Elle avait terminé 4e l'an dernier, pour son premier marathon, et a remporté l'épreuve à Francfort l'automne dernier.

La Keynane Gladys Cherono a terminé 4e en 2h24:10., sa compatriote Mary Keitany, lauréate l'an dernier, a pris la 5e place en 2h24:27. alors que l'Ethiopienne Tirunesh Dibaba, 2e l'an dernier, n'a pu aller au bout.

Le record du monde reste l'apanage de la Britannique Paula Radcliffe qui avait couru le marathon de Londres en 2:15.25.

Le Britannique David Weir chez les messieurs et l'Australienne Madison de Rozario chez les dames ont remporté l'épreuve en chaise roulante.