Elise Vanderelst : "C'est un truc de fou. Je ne réalise toujours pas"

Elise Vanderlest n’en revenait pas après son sacre sur 1500. La jeune Montoise, aux anges, était sur un petit nuage au moment de l’interview : "Je ne réalise toujours pas. Franchement j’ai fait la course parfaite. Hier j’ai fait beaucoup d’extérieur et ici j’ai fait en sorte de tout de suite prendre la corde, et maintenir un maximum ma position à la corde. Et donc à la fin j’avais encore pas mal d’énergie. Et je suis partie mais je ne pensais pas du tout gagner. Je pensais qu’elles allaient revenir mais j’ai gagné et je suis trop contente".

David Bertrand, notre envoyé spécial à Torun a demandé à la nouvelle championne d’Europe, ce que ça faisait d’avoir le drapeau belge sur les épaules, dans une compétition majeure : " C’est un truc de fou. J’avais dans ma tête un petit espoir de médaille. Mais la médaille d’or pas du tout. C’est vraiment inattendu. Et pour mon premier championnat toutes catégories en salle avoir le titre c’est exceptionnel".

Elise Vanderlest a écrasé la concurrence dans la dernière ligne droite en terminant avec une grosse avance sur les autres filles : "Je n’ai pas vu le trou que j’ai mis. Je pensais que certaines filles allaient s’accrocher. Je me suis dit "donne tout, donne tout" il ne faut pas que ça revienne derrière, mais je ne pensais à rien d’autre, c’est une fois la ligne franchie que je me suis dit "waouh" ça y est c’est fait".

Un superbe titre européen, un peu inattendu, qu’Elise a voulu dédier à plusieurs personnes. "A mon entraîneur, ma famille, mon copain et tout mon entourage qui me soutient.

La nouvelle championne d’Europe a conclu l’interview comme elle l’a commencé : "Je ne réalise toujours pas ce qui s’est passé".