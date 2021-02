Eliott Crestan ne s’attendait "pas du tout à battre le record de Belgique" du 800m

Eliott Crestan a réussi une superbe performance à Metz ce samedi. A deux semaines de son 22e anniversaire le Namurois s’est emparé du record de Belgique du 800m indoor (1’46'40''). Une performance qui était accrochée aux tablettes depuis 2004, il n’avait pas encore 5 ans.



"La course s’est plutôt bien passée même si j’ai eu un peu de difficultés à faire ma place au départ. Sur le dernier tour, j’ai pu bien me placer (il était 4e). J’ai pu accélérer dans les 150 derniers mètres et accélérer et bien terminer", raconte le médaillé des mondiaux juniors Tampere.



En arrivant à Metz, Eliott n’avait pas le record de Joeri Jansen (1'46''46'') en tête. "J’avais vraiment pour objectif de me qualifier pour Torun et les championnats d’Europe. L’objectif était de faire les minima le plus tôt possible. Mais je ne m’attendais pas du tout à battre le record de Belgique".



Crestan ira en Pologne avec des ambitions mesurées. "Ce seront mes premiers championnats d’Europe indoor. Ce serait bien que je passe un tour. Ce serait vraiment top". Il pourra valoriser l'expérience acquise à Berlin en 2018 où il avait été éliminé en séries.



Avec son chrono et surtout avec son finish, il pourrait sans doute viser plus haut. Calme, posé, il préfère avancer profil bas. Quitte à surprendre agréablement.