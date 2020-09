Eline Berings poursuit sa carrière jusqu'en septembre 2021

Eline Berings a décidé de reporter d’un an son départ à la retraite en tant qu’athlète de haut niveau. Elle a fait savoir son désir de poursuivre jusqu’en septembre 2021 via son compte Instagram.

"Cette année ne s’est pas déroulée comme nous l’avions imaginé", a-t-elle écrit sur Instagram. "Les plans ont dû être ajustés et les rêves sont tombés à l’eau. Au lieu de me concentrer sur les Jeux de Tokyo, je me suis concentrée sur mes progrès personnels et ma passion. J’ai continué à m’entraîner dur et j’ai choisi de ne pas faire de compétition pour me concentrer sur les grands rendez-vous qui arrivent prochainement. Je vais donc continuer encore un an", conclut-elle.

La Gantoise est au sommet depuis longtemps. En 2009, à Turin, elle avait remporté le titre de championne d’Europe sur le 60m haies en salle et a été présente lors de presque tous les grands championnats depuis. Elle avait également atteint les demi-finales aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.