"Le record est dans mon viseur", a expliqué mercredi la championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah à propos du record du monde du 100 m de l'Américaine Florence Griffith-Joyner (10.49), établi en 1988 et jusqu'ici réputé imbattable.

"Je ne pensais pas pouvoir battre le record du monde avant le meeting de Pre Fontaine à Eugene", a expliqué Thompson-Herah en conférence de presse, avant le meeting de Lausanne jeudi.

Samedi, elle a réussi le 2e meilleur chrono de l'histoire du 100 m en 10 sec 54 à Eugene (Oregon), quelques semaines après avoir ébloui les Jeux olympiques de Tokyo (titres sur 100, 200 et relais 4x100 m).

"Je ne m'attendais pas à courir en 10 sec 54. Après cette course, le record est dans mon viseur mais il faudrait que je fasse une course parfaite, avec des conditions parfaites, alors ce serait possible", a expliqué l'athlète de 29 ans.

Elaine Thompson-Herah est la première sprinteuse à s'approcher du décrié record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner, établi en 10 sec 49 en juillet 1988.

"Quand je vois ses courses, j'aime regarder sa mécanique, sa technique magnifique", a assuré la Jamaïcaine à propos de l'Américaine décédée en 1998, connue à la fois pour son style unique mais aussi pour les soupçons de dopage qui entourent la saison de son record.

"J'essaie de faire techniquement la même chose qu'elle mais je ne pense pas y arriver parfaitement encore, je vais y travailler. Elle est une bonne inspiration pour notre sport. Si on m'avait demandé il y a quelques années s'il était possible de battre son record, j'aurais répondu non. Mais avoir couru en 10 sec 54 l'a mis dans mon viseur, ça me montre que tout est possible."

"C'est possible de battre un record de Flo-Jo, et j'adorerais le faire. C'est quelqu'un qui m'a inspiré", a conclu Thompson-Herah.