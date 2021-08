Elaine Thompson-Herah peut-elle battre l’inaccessible record du monde du 100m de Florence Griffith Joyner ?

Elaine Thompson-Herah, triple championne olympique en 2021 à Tokyo, vient de signer le deuxième chrono de l’histoire sur le 100 mètres. Seulement cinq centièmes séparent sa performance du record mondial détenu depuis 33 ans par l’Américaine Florence Griffith-Joyner, "cela semble jouable" pour le battre, selon notre consultant en athlétisme Frédéric Xhonneux.

Mais où s’arrêtera-t-elle ? Sur la piste du meeting d’athlétisme de la Ligue de Diamant organisé à Eugène aux Etats-Unis, la sprinteuse jamaïcaine a flirté avec les étoiles. Pour sa première course depuis Tokyo, elle a nettement devancé ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.73) et Shericka Jackson (10.76). "Thompson est au sommet de son art, relâchée aussi après ses titres de championne olympique. L’impact de l’entrainement moderne a fait des merveilles, en plus de ses chaussures "magiques" qui lui servent dans les fins de course. Tout ça permet d’arriver à des chronos exceptionnels".



Mais surtout, elle est parvenue à s’approcher à seulement cinq centièmes du record absolu par "Flo-Jo", réalisé en juillet 1988. 10"54 contre 10"49. "Désormais, vu qu’elle semble si proche du record mythique, ça semble jouable. Surtout qu’il y avait un petit vent favorable… Elle pourrait avoir encore plus de vent dans les prochaines courses. Il faut que tout s’aligne, tout soit parfait, et alors là ça devient imaginable".

Florence Griffith Joyner au Jeux Olympiques d'été en 1988, à Séoul © imago images/PCN Photography Concernant le record, les suspicions alimentent toujours le débat. Athlète surdouée, Griffith-Joyner a eu aussi de nombreux soupçons de dopage à son égard. "C’était surprenant, parce qu’elle allait beaucoup plus vite que tout le monde à l’époque. Tandis que maintenant, Elaine Thompson est rapide mais il y a beaucoup d’athlètes qui descendent en-dessous des 11 secondes. A l'époque cela détonait pleinement… On avait dit la même chose avec Ben Johnson à Séoul en 1988 (il avait été contrôlé positif et déchu de son titre olympique), et entre temps il y a plein de garçons aujourd’hui qui vont plus vite que le Canadien. L’entrainement s’est amélioré, les chaussures sont meilleures, les pistes sont plus rapides. On est en train d’assister à une vague de nouvelles championnes, des Jamaïcaines puisqu’elles sont trois, à courir en-dessous des 10"70, voire en-dessous".

Mais ce record pourra-t-il un jour être battu ? Avec les performances actuelles d’Elaine Thompson-Herah, rien n’est impossible. "C’est la première fois qu’on commence à titiller ce record. On n’avait pas encore eu la perle comme on avait eu avec Bolt chez les hommes, et cette perle du sprint revient enfin ici avec Thompson. Ce sont des gens rares, il faut parfois attendre plusieurs générations pour que cela arrive".