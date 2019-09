Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus et Kevin Borlée en finale du relais mixte

Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet et Dylan Borlée, finalement préféré à son frère Kevin, ont réussi à qualifier le relais 4X400m mixte pour la première finale de l'histoire de la 49e épreuve à figurer au programme des championnats du monde d'athlétisme. Le quatuor a terminé quatrième de la seconde série et couvert les 1600 mètres en 3:16.16, nouveau record de Belgique. Ce temps lui permet d'arracher pour 36/100e de seconde (aux dépens de l'Italie) la dernière invitation en finale dimanche (21h35 belges au couloir 2) et le billet qui l'accompagne à destination de Tokyo et des Jeux Olympiques 2020.

La Belgique devait terminer à l'une des trois premières place de leur course ou réussir un des deux meilleurs chronos des équipes non qualifiées grâce à leur classement.

En finale, ce dimanche soir, l'ordre sera le suivant : Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus et Kevin Borlée. Le réserviste sera Julien Watrin.