Dylan Borlée : "C'est une belle équipe et on peut-être fier de notre 6e place"

Le quatuor belge composé de Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus et Kevin Borlée a fini 6e de la grande finale, remportée par les Etats-Unis devant la Jamaïque et le Bahrein.

"6e, ce n’est pas mal. Surtout qu’il y avait de grosses équipes. Après, il y a eu quelques erreurs dans nos parcours. Mais je pense que ce n’est pas mal, c’était une belle équipe et on peut-être fier de notre 6e place, même si on aurait voulu plus quand on est monté sur la piste" a déclaré Dylan Borlée à notre micro.

Cerise sur le gâteau, les Belges ont amélioré leur record de Belgique avec un temps de 3 : 14 : 22. "On fait quelques erreurs, mais il faut ajuster. Après, c’est positif pour l’avenir", continue Kevin Borlée.

Avec cette finale, le relais mixte s’est qualifié pour les J.O et pourra donc défendre les couleurs belges à Tokyo l’année prochaine. "Oui, l’objectif était la finale et aujourd’hui on voulait améliorer le chrono. C’est une nouvelle discipline et on peut encore s’améliorer pour les JO l’année prochaine pour être encore plus fort", conclu Camille Laus.