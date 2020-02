Duplantis : "Une situation bizarre... mais allez-y, mettez de grandes attentes sur moi"

Encore un beau concours, mais pas de record du monde cette fois : star attendue du meeting de Liévin, dans le Nord de la France, le Suédois Armand Duplantis a survolé les débats mais n'a pas continué son incroyable série de records à la perche.

Après avoir franchi 6,17 m à Torun (Pologne) le 8 février, puis 6,18 m une semaine plus tard à Glasgow, "Mondo", 20 ans, a suscité beaucoup d'attente pour le public nordiste.

"C'est une situation bizarre tout de même. Les gens viennent me voir et me disent 'C'est pas grave, tu battras le record la prochaine fois'. J'ai tout de même bien bossé, j'ai sauté 6,07 m c'est déjà une fameuse barre. C'est bien quelque part car les gens vont comprendre que je ne peux pas battre le record du monde à chaque fois", a indiqué le Suédois à notre micro.

Avant de compléter ses propos : "J'étais pourtant très bien à 6,07 m puis mes jambes m'ont un peu lâché, je n'avais plus la même vitesse d'élan. C'est comme ça, je dois apprendre à vivre avec cette donnée. Si je veux sauter haut, je dois accepter qu'il y ait de grandes attentions. Et vu que je veux sauter le plus haut possible, allez-y, mettez de grandes attentes sur moi, ce n'est pas un problème."