Dossier : Les joggings populaires sont des "bombes virologiques !"

Le Challenge Delhalle, Le Challenge L'Avenir, le Challenge Défi 13, le Challenge de la Province du Hainaut, le Challenge Condrusien, le Challenge ACRHO... Ce week-end, comme tous les week-ends du printemps et de l'été, des dizaines de courses à pied dites "populaires" auraient dû se dérouler un peu partout en Wallonie. Ces épreuves attirent en moyenne entre 500 et 1000 participants. Pandémie de coronavirus oblige, elles sont donc toutes, jusqu'à nouvel ordre, supprimées. Si vous êtes joggeurs, si ces rendez-vous vous manquent, alors ce dossier va vous intéresser.

Bénédicte Duthoit, lauréate du Challenge ACRHO 2016, commence à être lassée de s'entraîner sans objectif... - © ACRHO

L’avis d’une coureuse

Bénédicte Duthoit est une fidèle de l'ACRHO dont elle a remporté le classement général en 2016. Elle l'avoue : ça devient long !

Bénédicte, après deux mois d’arrêt, la course à pied en compétition ne vous manque pas trop ?

" Au point de départ, on ne ressent pas le manque car on court d’abord pour le plaisir. Nous avons la chance, nous les joggeurs, d’avoir pu continuer la pratique de notre sport, du moins en comité restreint. Mais avec le temps, sans objectif, nous avons sans doute tous eu un peu tendance à diminuer les entraînements… En ce qui me concerne, je fais heureusement partie d’un bon petit groupe avec lequel je m’entraînais le mercredi, avant le confinement évidemment. Avec les réseaux sociaux, nous sommes restés en contact. Ça permet de savoir quelles distances ont courues les autres, 10 ou 15 ou 20 kilomètres. C’est motivant ! Un gars du groupe, Cédric Dorchy, qui organise par ailleurs chaque année le Trail des Poètes, a eu la très bonne idée de déposer une petite pierre à chaque fois qu’il passait à un endroit précis du Mont-Saint-Aubert (NDLR : la côte surplombant la ville de Tournai) où on s’entraîne régulièrement. L’idée a percolé et chaque joggeur s’y est mis. Nous avons maintenant notre petit cairn et c’est vraiment une source de motivation car on a tous tendance désormais à allonger nos sorties pour aller déposer notre petite pierre ! "

On court clairement pour le plaisir mais sans aucun objectif, c’est très dur, oui.

Le plus difficile mentalement, ça reste l’absence d’objectif non ?

" Courir sans but, c’est difficile ! On court clairement pour le plaisir mais sans aucun objectif, c’est très dur, oui. Que l’on soit parmi les meilleurs ou pas, que l’on ait envie de descendre par exemple sous les 5 minutes au kilomètre, que l’on se batte au fond du classement, on a tous des objectifs. Ça devient compliqué de se satisfaire uniquement des entraînements. "

Avez-vous l’impression, puisque même la Première Ministre Sophie Wilmès a incité le grand public à courir, d’avoir croisé de plus en plus de joggeurs au fur et à mesure du confinement ?

" Au début, pas vraiment. Mais après quelques semaines, le nombre a augmenté. D’ailleurs, on reconnaît tout de suite les novices. C’était très chouette. J’ai même eu l’impression que les gens étaient plus sympathiques, plus joviaux. J’avais plus facilement droit à un ‘bonjour’. "

Depuis la mi-mars, le Challenge ACRHO est donc à l’arrêt. Avez-vous un espoir qu’il redémarre bientôt ?

" (Longue hésitation) Un espoir ? Difficile… Quelques courses seront peut-être organisées mais je n’en vois pas vraiment l’intérêt. Je préfère l’idée d’arrêter là. Vu le contexte, ce n’est ni primordial, ni nécessaire. "

Si on autorise à nouveau, en septembre, en octobre ou en novembre, les courses populaires, êtes-vous prête, à titre personnel, en adaptant les mesures sanitaires d’usage, à y participer ?

" J’ai un gros doute. Courir au milieu de 500 joggeurs… je ne suis pas très motivée. Je me suis d’ailleurs inscrite à un marathon pour la fin de l’année mais, même s’il a lieu, je ne suis pas certaine de vouloir y participer avec 20 000 coureurs autour de moi… Je ne crois pas que c’est faisable. "