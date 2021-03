Dopage : Vers un retour des athlètes Russes aux JO de Tokyo ?

Le cas épineux de la Russie, suspendue pour dopage institutionnalisé depuis novembre 2015, sera de nouveau au menu du Conseil de World Athletics, mercredi et jeudi, avec au centre des discussions le statut de ses athlètes, pour le moment interdits de compétitions internationales.

Y aura-t-il des athlètes russes aux Jeux Olympiques de Tokyo ? C’est à cette question sensible que va tenter de répondre le "gouvernement" de la Fédération internationale d’athlétisme, réuni en visioconférence.

Le dossier du dopage russe, qui empoisonne l’instance depuis plus de six ans, a connu bien des vicissitudes. Mais un espoir est apparu il y a trois semaines avec la présentation par la Fédération russe (Rusaf) d’un "plan de réintégration", élaboré avec l’aide de trois experts indépendants et approuvé par World Athletics après un avis favorable de la Task Force chargée de juger des progrès du pays dans la lutte antidopage.

Cette feuille de route prévoit notamment une reconnaissance des actes répréhensibles passés, la création d’un département antidopage indépendant de la Rusaf, le financement d’un plus grand nombre de tests de dépistage, des sanctions envers les régions russes connaissant des problèmes de dopage, un encouragement aux lanceurs d’alerte et une plus grande implication des sportifs dans la gestion de leur discipline.

Ces réformes ne constituent pas "une fin en soi, mais le début d’un long chemin, au cours duquel la Rusaf devra accomplir un travail extraordinaire pour reconstruire la confiance", avait jugé le président de la Fédération internationale d’athlétisme, Sebastian Coe.