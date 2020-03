Dopage: deux champions olympiques russes accusés

Cela peut paraître anecdotique en ces temps mouvementés mais la lutte antidopage continue. On a ainsi appris ce vendredi que de nouveaux athlètes russes étaient accusés de dopage. Il s'agit d'Andrei Silnov, médaillé d'or au saut en hauteur en 2008 à Pékin et de Natalya Antyukh, sacrée à Londres sur 400m haies quatre ans plus tard. C'est ce qu'a indiqué l'Athletics Integrity Unit (AIU).