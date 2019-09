Doha et ses questions !

Les mondiaux qui s’ouvrent ce vendredi posent énormément de questions au monde de l’athlétisme. Son président nouvellement réélu, Sebastian Coe, ne peut le cacher même s’il déploie des trésors de diversions pour tenter de ne pas gâcher ce rendez-vous très attendu.

Thermomètre en surchauffe Le climat d’abord. En arrivant ce jeudi à l’aéroport Qatari vers 1 heure du matin, la première impression n’est pas une impression. C’est juste la réalité physiologique. Le corps prend de face le choc thermique. Plus de 30 degrés en pleine nuit et une humidité importante. Cocktail détonant et pas forcément rassurant. En journée la température qu’on nous annonçait plus clémente fin septembre affiche encore 38 degrés, mais le ressenti est bien plus élevé. Chape de plomb étouffante. Luminosité aveuglante. Alors est-ce raisonnable de disputer un mondial d’athlétisme dans ces conditions? Ma réponse est : non ! Les épreuves de longue distance comme le marathon ou la marche, prévues au début de la nuit (avec encore plus de 30 degrés au compteur), pourraient faire tomber comme des mouches les athlètes et mettre en danger leur intégrité physique.

Empreinte carbone...c’est quoi ça ? Deuxième problème lié au premier : pour combattre la chaleur à l’intérieur du stade Khalifa on va réfrigérer. À coup de climatisation. On va donc artificiellement (au niveau de la piste) faire baisser la température pour qu’elle atteigne 25 à 26 degrés au lieu des 40 que l’on ressent en dehors de l’enceinte. Une "clim" dans un stade sans toit. Cool ! Non, pas tant que ça ! À l’heure des mouvements environnementaux et du réchauffement climatique les Qataris font une chose : ils se mettent à dos tous ceux qui, au sein de la communauté internationale, tentent de combattre le drame qui guette les prochaines générations. Mais rien n’est trop beau pour séduire le monde du sport avant d’accueillir dans 3 ans la coupe du monde de football. Qui soit dit en passant sera aussi réfrigérée, même si elle aura lieu encore plus tard dans la saison. Peut-on se permettre cela aujourd’hui ? Poser la question c'est sans doute déjà y répondre. La "clim" dans un stade sans toit..c'est pas cool !

Dopage et corruption : c’est pas fini ! Le dopage s’est également invité à la table. L’IAAF a prolongé la suspension de la Russie qui aurait encore tenté de falsifier des données de laboratoire. Histoire sans fin. Par ailleurs deux Kenyans (sur 5000m) sont rayés des listes et le champion olympique tadjik du marteau est prié de rester chez lui alors qu’il avait déjà quasi mis le pied au Qatar. La corruption est aussi là, en toile de fond. Car n’oublions pas que la désignation, il y a quelques années, de ces mondiaux reste suspecte. Lamine Diack (l’ancien président de l’IAAF) a été accusé d’avoir accepté de l’argent pour que le Qatar soit désigné hôte des mondiaux. L’affaire judiciaire, est toujours en cours alors que le coup d’envoi de ce grand rendez vous est donné.

Stade frais et ...vide ? Fraîcheur aussi dans les assistances prévues. Stade flambant neuf, mais tribunes vides ou presque. C’est ce qui est annoncé par beaucoup. Le stade Khalifa a été rénové et peut accueillir 40.000 spectateurs en configuration athlétisme. Mais qui pour occuper les sièges? Le Qatar s’est brouillé diplomatiquement et économiquement avec la plupart de ses voisins (Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Bahrein, Egypte). Les frontaliers resteront donc chez eux. Et les étrangers qui voudraient assister à la grand messe de Doha doivent débourser beaucoup d’argent pour rejoindre le Golfe. Bilan : à peine (d’après certains médias) 50.000 billets vendus pour les 10 jours de compétition (soit 5000 par jour). Il va même falloir, dit-on, bâcher une partie des tribunes pour que la télévision n’offre pas des images d’un stade au 3/4 vide. C’était pourtant si prévisible.

Et les Belges dans tout ça ? Reste quand même à se passionner pour la compétition sportive en tant que telle. 29 Belges y prendront part. La plus grosse délégation dans l’histoire des mondiaux d’athlétisme, nés en 1983. Avec en tête d’affiche Nafi Thiam, championne du monde en titre de l’heptathlon (2 et 3 octobre) et nos relais 4x4. Sans oublier par exemple Debjani (1500m), Zagre (100m haies), Sacoor (400m), Orcel (hauteur), Claes (400m haies), Milanov (disque), Kimeli (5000m), Bouchikhi (10000m), Fanny Smets ou Ben Broeders (perche) ou encore Vanderplaetsen (décathlon). Une médaille semble assurée avec Nafi. Nos "Tornados" eux n’ont jamais fait mieux qu’une 4e place dans un mondial outdoor. Ce sera compliqué de faire mieux et de grimper sur le podium. Mais pour tous nos athlètes l’échéance la plus importante se situe un peu plus loin, du côté de Tokyo pour les Jeux de 2020. Avant cela profitons malgré tout de ces mondiaux qui démarrent. Puissent-ils ne pas rester bloqués dans les starting-blocks. Je vous donne rendez-vous, avec Frédéric Xhonneux, David Bertrand et Christophe Zenko, chaque jour sur la Deux et sur Auvio pour les vivre en direct.