Diamond League - Asher-Smith domine Richardson sous la pluie de Gateshead

La Britannique Dina Asher-Smith a remporté dimanche le 100 m du meeting de Daimond League de Gateshead en devançant sous la pluie l'Américaine Sha'Carri Richardson, la révélation de ce début de saison.

Par une température très fraîche (11°) et avec un vent très défavorable (-3,1 m/s), la course n'est logiquement pas allée très vite. Asher-Smith, quadruple championne d'Europe et championne du monde du 200 m, a devancé en 11 sec 35 Richardson (11 sec 44) et l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (11 sec 48). La double médaillée d'or olympique Shelly-Ann Fraser-Pryce a fini 4e (11 sec 51).

Il s'agissait du premier grand test passé par Sha'Carri Richardson, devenue en avril à seulement 21 ans la 6e femme la plus rapide de tous les temps (10 sec 72). Depuis son passage chez les professionnelles en juin 2019, l'Américaine n'avait jamais disputé de course en dehors de son pays avant le meeting d'Ostrava mercredi où elle s'était imposée sur le 200 m (22 sec 35).