Deux amateurs parmi les pros aux Mondiaux de trail

Xavier Diépart - © Facebook

"Porter la vareuse nationale, c’est une vraie fierté" clament-ils d’une seule voix. "C’est une motivation supplémentaire" enchaîne Nicola, champion de Belgique de cette discipline en vogue. Le carolorégien est le meilleur traileur actuel en Belgique. "Ce sera ma 2e participation aux mondiaux après une première expérience en Italie l’année dernière (Nicola avait pris la 44e place du général). Les mondiaux, c’est vachement différent que les courses auxquelles je participe régulièrement. Nous côtoyons des coureurs professionnels que l’on suit habituellement sur les réseaux sociaux et avec qui nous aurons l’occasion de courir. Lors de cette course, on a vraiment l’impression d’intégrer une caste particulière d’entrer dans une autre dimension de la course à pied."

Au programme de ces mondiaux, 85 kilomètres et 5000 mètres de dénivelé positif dans l’arrière-pays rocailleux espagnol.

Nico craint la chaleur, Xavier s’en réjouit. "J’espère une course sélective", explique ce dispatcheur chez les pompiers de Verviers. "Si les conditions sont difficiles, la sélection va se faire naturellement. Ma force, ce sera mon expérience des efforts de très longue distance. Je mise sur un départ prudent et une course au cours de laquelle je remonte des concurrents en 2e partie d’épreuve."

Les objectifs, eux, sont difficiles à déterminer. "Sur une distance pareille, c’est très difficile de savoir comment on va réagir et pouvoir gérer notre effort", explique Xavier. Difficile également de jauger son niveau par rapport à l’élite mondiale de la discipline. "Idéalement, il faudrait pouvoir accrocher un petit groupe de coureurs qui auraient le même tempo que nous. Rentrer dans le top 40, ce serait une réussite. Mieux, ce serait magique."